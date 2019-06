Rai, ma quale riduzione degli stipendi: sono solo chiacchiere...

A quanto apprende Dagospia il "nuovo" contratto tra Fabio Fazio e la Rai, tra il conduttore e Salini (quello con la fantomatica riduzione del 10% di cui parlano i giornaloni stamattina) in realtà non è stato ancora firmato. C'è un accordo di massima, ma Salini ancora non ha la firma "nero su bianco" del savonese. La firma, quella vera, arriverà solo e soltanto dopo che sarà stato raggiunto l'accordo complessivo sul budget della trasmissione.

Insomma, continua Dagospia, per Salini c'è ancora tanto da lavorare tanto più se Bruno Vespa non dovesse accettare una sostanziosa riduzione del compenso; difficilmente a quel punto Fazio potrebbe accettare la riduzione dei suoi emolumenti.

Per la cronaca Fabio Fazio dovrebbe andare in onda la domenica sera su Rai 2 e se la dovrà vedere nientepopodimeno che con Barbara D'Urso: Pier Silvio è infatti sempre più deciso a schierarla la domenica sera su Canale 5.

Intanto, dopo l'incontro dei giorni scorsi tra l'Ad della Rai Fabrizio Salini e il Presidente Marcello Foa sulla questione del doppio incarico, si continua a discutere sul da farsi. Salini, per evitare situazioni imbarazzanti a tutto il Cda, vorrebbe le dimissioni del Presidente prima della convocazione del consiglio di amministrazione. Tanto che a questo punto Foa non escluderebbe più un suo passo indietro. In cambio della rinuncia alla Presidenza però, si dice che i sovranisti puntino alla guida del tg1. Che farà Salini?