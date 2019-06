Rai, Marcello Foa non ne vuol sapere di mollare la poltrona. E Salini...

Mentre non si è ancora risolta definitivamente la delicata vicenda Foa (deciderà il Cda fanno sapere gli uomini più vicini al Presidente anche se bocciare Foa equivarrebbe a bocciare Salini che lo ha proposto e difeso a oltranza e questo potrebbe aprire scenari inediti in viale Mazzini) dietro le quinte si continua a parlare di nomine rivela in un informatissimo retroscena Dagospia, tipo quella passata totalmente sotto silenzio di Sassano, confermato con un apposito ordine di servizio responsabile delle risorse artistiche (ma con maggiori deleghe rispetto al passato).

Intanto, il prossimo 9 luglio - in ritardo rispetto alla road map tradizionale - i nuovi palinsesti dovranno essere presentati a Milano e ad essere in affanno è anche la macchina organizzativa tanto che si vocifera del coinvolgimento di una società esterna per l'organizzazione dell'evento (non accadeva da anni).

Ma c'è di più perché i consiglieri del Cda Rai Borioni e Laganà avrebbero persino scritto una mail all’Ad e al Presidente della Rai, Fabrizio Salini e Marcello Foa per la convocazione di un Cda informale per saperne di più sui palinsesti del prossimo autunno. E, a quanto è in grado di rivelare Dagospia, starebbero pensando anche alla convocazione di un Cda urgente sulla questione del doppio incarico a Foa.

Non è facile la situazione nemmeno nell'area Comunicazione, continua Dagospia, dove il responsabile della Corporate, Marco Zela avrebbe annunciato l’intenzione di lasciare, così come la responsabile delll’ufficio stampa Claudia Mazzola. Nel frattempo, Parapini, l’ex capo della comunicazione ha ricevuto un incarico da Salini per occuparsi del terzo settore (Senior advisor alle dirette dipendenze dell'Ad). E per finire, Carlo Conti ha rinnovato il suo impegno con mamma Rai. Il contratto era scaduto i primi di giugno.