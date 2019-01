Rai, Monica Maggioni in pole position per Rai Com

Salini sta lavorando per sistemare i dirigenti rimasti senza incarico, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena. E non sono pochi. Se Scipione Rossi ha accettato di andare a dirigere la Scuola di giornalismo di Perugia, sono ancora molti quelli da sistemare: Mario Orfeo , Monica Maggioni, Andrea Montanari, Angelo Teodoli, Andrea Fabiano, Ida Colucci, Nicoletta Manzione tanto per citarne soplo alcuni.

I posti a disposzione di Salini non sono molti ma Monica Maggioni dovrebbe avercela fatta: per lei sarebbe pronta la guida di Rai Com, la società che gestisce la distribuzione e la commercializzazione nel mondo dei programmi Rai (che però con il nuovo piano industriale dovrebbe cambiare mission). Tagliavia, invece, approderebbe alla Pubblicità.

Nel frattempo i 5Stelle vorrebbero avere più voce in capitolo sulla Tgr Lazio. Per questo, i soliti bene informati, giurano che presto ci saranno avvicendamenti al vertice e che Fontana, l'attuale capo, potrebbe domani approdare alla corte di Preziosi.