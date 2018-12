Rai, nasce la rivoluzione sovranista firmata Freccero

La Raidue di freccero sarà "un canale generalista e sovranista, fortemente italiano". Spariranno alcune serie tv americane, come NCIS, che verranno relegate al day time. Banditi anche titoli ed espressioni in inglese. Andranno in diretta i grandi eventi sportivi, scrive il Fatto. Il rapporto col direttore di Raisport, Auro Bulbarelli, viene definito “fraterno”. Ci sono programmi da cambiare e altri da tagliare. Nemo, nessuno escluso, la trasmissione con Enrico Lucci, potrebbe cambiare nome: I Duellanti. Night Tabloid, l’appuntamento condotto da Annalisa Bruchi, sarà probabilmente ribattezzato Povera Italia e affronterà il rapporto tra economia e politica. A The Voice potrebbe arrivare Simona Ventura.