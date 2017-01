RAI: NINO RIZZO NERVO SCRIVE A DAVI

Solo poche settimane fa Klaus Davi aveva detto al quotidiano Libero, diretto daVittorio Feltri, in merito all’impegno della Rai sul fronte della lotta alla ‘Ndrangheta: “considerando che parliamo della mafia più potente del mondo, penso che l’azienda con cui collaboro da oltre 20 anni potrebbe fare decisamente di più. Ci sono trasmissioni esemplari come l’Arena, Cose Nostre e Storie Vere ma penso che ci vorrebbe un segnale più forte, ci vorrebbero più inchieste, più servizi. E la responsabilità di tanto silenzio la attribuisco alla politica più che ai giornalisti visto che chi è al potere non ne parla mai.” L’appello di Davi sembrava caduto nel vuoto. Ma ora a rompere il silenzio ci pensa il messinese Nino Rizzo Nervo con un messaggio rivolto al massmediologo: “caro Klaus considero esemplare la tua campagna giornalistica contro la ‘Ndrangheta” – recita il testo del messaggio che è riportato sul profilo FB del’opinionista dell’Arena.https://www.facebook.com/klaus.davi.9?fref=nf&pnref=story.

Rizzo Nervo ha diretto il Tg Tre, è stato a lungo nel Cda Rai e presiede la Scuola di Giornalismo del Servizio pubblico di Perugia da cui sono usciti conduttori come Giovanni Floris ma anche molti altri.