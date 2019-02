Rai: rinviata opzione contratto Vespa. Verso riduzione costi per Fabio Fazio

Razionalizzazione e contenimento dei cachet per conduttori e talent: e' la linea del nuovo ad Rai Fabrizio Salini nel quadro del rinnovamento della tv pubblica previsto nel nuovo piano industriale. In quest'ottica - come anticipa il sito Dagospia in un retroscena- e' stata rinviata a marzo l'opzione per il rinnovo del contratto di Bruno Vespa, per discutere al meglio i dettagli dell'accordo e ridefinire impegni e risorse, nell'ambito di una discussione costruttiva. Nell'ultimo rinnovo, annunciato in cda a settembre 2017 dall'allora direttore generale Mario Orfeo, il contratto di Vespa era gia' stato sforbiciato di oltre il 30%, arrivando a 1 milione 200 mila per 120 serate, con una durata non piu' triennale ma biennale (con opzione per il terzo anno). Sarebbe in corso anche una trattativa con Fabio Fazio per arrivare a una ridefinizione dell'accordo che punti a una riduzione dei costi. L'attuale compenso del conduttore di Che tempo che fa e' di circa 2,8 milioni l'anno.