Rai, rivoluzione in arrivo: nasce Tg2 Italia. Mentre Report...

A proposito di Report, scive Dagospia in un super dettagliato retroscena, negli ultimi tempi sarebbero sorte frizioni con i vertici di Rai3, nate dal silenzio nel quale si sarebbero consumate decisioni tese a non tutelare l’originalità di un programma che viene considerato un’eccellenza e un unicum della televisione italiana. Insomma, Report "andrebbe valorizzato e non trascurato a scapito di altri programmi della Rete" viene sottolineato in ambienti Rai, anche perché di questi tempi è perfetto per la narrazione grillina.

Vedremo cosa succederà a giugno, continua Dagospia, quando scadranno alcuni contratti della squadra. Chissà; Cairo che ospita già Milena Gabanelli, la mamma di Report, magari guarderà con attenzione all'evolversi della situazione. C’è da scommettere che i pargoli di Milena li accoglierebbe a braccia aperte.

Intanto, scrive sempre Dagospia, il Direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano forte dei successi di ascolti della nuova gestione, sta per partire con nuovi programmi. Dal 14 gennaio prenderà il via Tg2 Italia, il nuovo programma informativo della mattina mentre verrà ulteriormente rafforzato anche il telegiornale: sta per nascere l'edizione delle 8 e 30.