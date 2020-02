Rai, scatta l'offensiva di Matteo Salvini: novità in arrivo per viale Mazzini

La nuova strategia del Capitano leghista: contrastare l'assalto del PD, bilanciare la forza di Fdi e organizzare un’associazione che raccolga le truppe fedeli al Capitano in Rai...

Matteo Salvini, persa l'aura di invincibilità, deve fare sempre più i conti con la realpolitik, persino in casa Rai, ambiente da sempre sensibilissimo ai desiderata del potente di turno. Infatti, rivela Italia Oggi, i soliti bene informati giurano che nei giorni scorsi a Roma si sia tenuta una riunione "segreta" alla quale hanno partecipato giornalisti e dirigenti Rai considerati vicini al Carroccio. Oggetto della riunione: contrastare l'assalto del PD, bilanciare la forza di Fdi e organizzare un’associazione che raccolga le truppe fedeli al Capitano in Rai. Il problema però è che la riunione non ha avuto l'esito sperato: poche presenze e rari i nomi di spicco dell'azienda anche tra quelli che fino a ieri sgomitavano per una stretta di mano con il Capitano leghista. Insomma, la riunione non è andata secondo le attese e chi vuol tenersi stretta la poltrona ha già cominciato il giro delle sette chiese in vista dei possibili cambiamenti che potrebbero arrivare con il prossimo Cda del 21 febbraio. Perché come si sa, la Rai è lo specchio del Paese. Intanto, in casa Pd, si allarga il fronte di chi spera che, visti i conti malmessi e il calo di spettatori e pubblicità, il Ministero dell'Economia revochi l'Ad Salini. Al Nazareno non c'è più nessuna fiducia nel capo di Viale Mazzini, soprattutto dopo la recente nomina fatta a Prix Italia. Che farà Gualtieri?