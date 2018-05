Rai, soldi a Fazio e Maggioni: indagini verso l'archiviazione

Non solo Monica Maggioni, il presidente Rai, indagata per abuso d' ufficio e peculato nell' ambito di un' inchiesta che riguarda alcuni rimborsi per trasferte (nel 2014-2015) della presentazione di un suo libro e appalti affidati senza gara quando era ai vertici di Rai News. La Procura di Roma, scrive il Fatto, ha aperto un fascicolo, per vicende diverse, sul contratto di un altro pezzo da novanta della Tv di Stato: si tratta di un' inchiesta - di cui è titolare il pm Giorgio Orano, che indaga per abuso d' ufficio - nata dopo una denuncia dell' associazione "Rai Bene comune" che punta il dito sui circa 2,8 milioni di euro del contratto di Fabio Fazio, conduttore di Che tempo che fa (Rai1). Da qui, la denuncia di abuso d' ufficio sulla quale, però, la procura sta chiedendo l' archiviazione.

Stesso destino per l'inchiesta su Monica Maggioni.