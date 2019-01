Rai, è tempo di nomine: tutte le novità in arrivo

Il 24 gennaio si terrà il prossimo Cda Rai. Molta la carne al fuoco, con particolare attenzione per le nomine. La scelta dei vice direttori di Rete e di Tg sta provocando non pochi mal di pancia a Viale Mazzini e fra le forze politiche, rivela Dagospia in un dettagliatissimo retroscena.

Cominciamo da Rai Parlamento diretta da Antonio Preziosi. In pole position figurano due fedelissimi di Preziosi fin dai tempi del Giornale Radio: Carlo Albertazzi e Paolo Corsini. Insomma, verrebbe ripristinato il "dream team" che così bene fece ai tempi dalla radio (anche se per Corsini si parla pure, in alternativa, di una vicedirezione di Rete). Preziosi tra l'altro ha già cominciato a scaldare i motori: da oggi infatti partiranno tre nuove edizioni dei notiziari parlamentari trasmessi sui tre canali Rai.

Per quanto riguarda lo sport Rai, continua Dagospia, Auro Bulbarelli sarà chiamato a scelte importanti: per le vicedirezioni in pole position ci sono Civoli (sede di Milano) e Maurizi mentre scalpitano anche Varriale e Vaccari. Da non sottovalutare le chance di Bruno Gentili particolarmente apprezzato dall'azienda per come ha gestito il recente interim dopo l'uscita di Gabriele Romagnoli.

Ma in questi giorni a Viale Mazzini si parla anche di Comunicazione e Relazioni Esterne: circolano con insistenza indiscrezioni sul possibile arrivo di Fabrizio Ferragni al posto di Parapini. Ma se riparlerà più avanti, dopo Sanremo.