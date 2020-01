Palazzi & potere

Martedì, 14 gennaio 2020 - 14:29:00 Rai, tra Pd e Salini è rottura totale: oggi in Cda i Dem per l'astensione Rai, tra Pd e Salini è rottura totale: oggi in Cda i Dem per l'astensione di Marco Antonellis

Il Cda della Rai è in corso. Al momento non sono state ancora discusse le nomine. Ma a quanto è in grado di rivelare Affaritaliani, il Pd opterà per l'astensione. "Su Rai Uno e Rai Tre le nomine sono buone, però resta il fatto dei tg sbilanciati" si fa notare. "Con Salini, invece, la rottura è totale".