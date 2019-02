Rai, tutti i conti di Salini. In arrivo il pareggio di bilancio. La Dago bomba

Pareggio di bilancio in vista. Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai, ha imposto a strutture e direzioni razionalizzazioni sul budget 2019 per 50 milioni di euro, rivela in un informatissimo retroscena Dagospia.

A fronte di un mancato introito di 60 milioni (la Rai avrebbe dovuto incassare 100 mln del cosiddetto extragettito ma gliene sono stati assegnati solo 40 per l’adempimento degli obblighi del contratto di servizio, inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale), l'Ad è intervenuto con 50 milioni di euro di razionalizzazioni prevedendo un potenziamento delle attività di sviluppo dei ricavi commerciali (pubblicità e altri ricavi) e di efficientamento nell’area dei costi operativi. Gli interventi, a quanto rivelano fonti di primo piano di viale Mazzini, non toccheranno minimamente la controllata RaiWay.

A seguito di tali iniziative, continua Dagospia, il budget 2019 chiuderà quindi a un limitato -15 mln di Euro, praticamente un pareggio rispetto ai 2,6 mld di ricavi.