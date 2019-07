Rai, vincono Unomattina e Agorà estate

Sono ore frenetiche in casa Rai: si stanno ultimando i lavori per la presentazione dei palinsesti di domani a Milano. Gli addetti stampa, scrive Dagospia, stanno già partendo in queste ore da viale Mazzini per raggiungere la sede della presentazione. Oggi si terranno infatti le prove generali. Anche l'Ad Salini sta dando l'ultima sbirciata alla cartella stampa.

Ma la sua speranza in realtà è un'altra: che domani possa finalmente annunciare "urbi et orbi" il ritorno di Rosario Fiorello in Rai. A patto però che nel frattempo venga firmato il contratto.

Ma la situazione non è semplice perché, come Dagorivelato, c'è timore da parte di mamma Rai di eventuali controlli futuri da parte di Anac e Corte dei Conti. Tanto più dopo la forte spinta alla razionalizzazione dei costi imposta dalla politica a viale Mazzini, ottimizzazione dei costi che trova d'accordo sia Lega che 5Stelle, Salvini e Di Maio.

Di sicuro, continua l'informatissimo Dagospia, il progetto multipiattaforma che avrebbe al centro Raiplay interesserebbe anche Radio2 e i soliti bene informati giurano che, magari solamente per la fase iniziale di lancio, Fiore potrebbe avere uno spazio tutto suo anche su Rai1 magari con una striscia dopo il TG delle 20.

Capitolo ascolti: c'è grande soddisfazione in casa Rai (in particolare da parte del direttore di Rai1 Teresa De Santis) per i risultati di share (ai massimi livelli stagionali) che sta ottenendo Unomattina forte della nuova coppia Poletti-Bisti così come sta dando ottimi risultati su Rai Tre la conduzione di Monica Giandotti per Agorà estate.