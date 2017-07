Re Giorgio: Volo blu, super scorta e ferie d'oro

Il volo di Stato, un Falcon dell' Aeronautica militare.

Le due auto a disposizione, per gli spostamenti in Val Pusteria. Gli otto carabinieri di scorta, che si alternano giorno e notte, più i tre poliziotti, distaccati dal commissariato di San Candido.



Via dal caldo, lontano dalle appiccicose beghe politiche romane. «Qui si respira aria di casa», questo, secondo Il Tempo, il primo commento montanaro di Giorgio Napolitano, dal 16 luglio in vacanza sulle Dolomiti con la moglie Clio.

Per accompagnare Giorgio Napolitano e consorte sulle Dolomiti, si è mosso un trimotore Falcon 900 del 31° stormo, decollato alle 9,30 del 16 luglio dall' aeroporto militare Ciampino. A Bolzano due auto hanno poi trasportato il capo di Stato emerito, la signora Clio e tre uomini della scorta (gli altri sono partiti in treno) a Sesto Pusteria, dove rimarranno fino all' otto agosto.



L' ex presidente, scrive Il Tempo, alloggia al Bad Moos, quattro stelle superior dotato di una delle cento migliori spa italiane, nella suite «gallo cedrone», 52 metri quadrati con stufa rustica, tariffa 500 euro a notte. Gli otto carabinieri assicureranno un servizio di sorveglianza per 24 ore, due alla volta divisi in quattro turni. Il programma di massima di Re Giorgio? Gite, escursioni e la partecipazione a diverse feste e rassegne caratteristiche tirolesi.

E tra qualche giorno Napolitano dovrebbe essere raggiunto dal suo successore al Quirinale, Sergio Mattarella, e dalla cancelliera Angela Merkel, anche loro grandi appassionati delle Dolomiti. Lì tra le montagne sono previsti «dei colloqui informali».