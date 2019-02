Reddito di Cittadinanza: ecco tutti i trucchi per averlo

Il 6 marzo è lontano, il decreto ha tagliato i centri per l’impiego dalla fase di presentazione della domanda per il reddito di cittadinanza, ma più d’uno chiede informazioni.

Molti invece si sono già informati e si stanno preparando per avere le carte a posto. “Da circa due settimane – dice un operatore del Cpi – almeno 4-5 persone al giorno di presentano con in mano un cambio di residenza…”. Le file negli uffici del Comune lo confermano. “Sembra esserci un’epidemia di crisi di coppia…”, ironizza amaramente un altro. “Solo oggi – spiega un’altra impiegata – ho preso in carico tre atti da separazione”.

Succede a Rotino Calabria, ma non sa tratta di un case isolato. È quello che avevano previsto praticamente tutti, Di Maio a parte.