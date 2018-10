Reddito di cittadinanza? Finirà a chi vuole mangiare a sbafo

Che gran parte del reddito di cittadinanza finirà in tasca a chi vuole solo mangiare a sbafo non è più solo un' ipotesi. Un' idea balzana che frulla nella testa di chi ha scarsa simpatia per i grillini. Le rilevazioni che in questi giorni si accavallano, ovviamente in vista dell' attivazione del nuovo strumento, sull' erogazione dei sussidi e delle agevolazioni già previste dalle leggi attuali, dipingono uno scenario in cui il timore di regalare soldi a un esercito di fannulloni e di evasori è praticamente una certezza, scrive Libero.

Abbiamo visto ieri, utilizzando uno studio dei Consulenti del lavoro elaborato su dati Istat, che in media il 58% di chi becca la Naspi, l' assegno di disoccupazione finanziato dalle imprese che ha come finalità il rientro nel mondo del lavoro, ha tutt' altro per la testa che cercare un impiego. Sei sussidiati su dieci, infatti, per loro stessa ammissione, intascano i soldi, ma non hanno alcuna intenzione di tornare a lavorare entro 2 settimane, né hanno cercato attivamente una occupazione nelle 4 settimane precedenti all' indagine. Caratteristiche che li collocano tra gli inattivi e li escludono automaticamente dalle statistiche ufficiali sulla disoccupazione.