Reddito di Cittadinanza: i veri motivi del rinvio. Retroscena

Non si tratta, come viene detto ufficialmente, di lungaggini burocratiche, di valutazioni di organismi competenti o di soldi in più o in meno da dare a qualche categoria di cittadini. La partita è tutta politica rivela in un informatissimo retroscena Dagospia: l'unico strumento che i pentastellati hanno per risalire la china elettorale è quella di erogare il reddito di cittadinanza a ridosso delle elezioni europee. Ipotesi, ovviamente, vista come il fumo negli occhi dal Capitano leghista che vuole usare proprio il 26 maggio per rivedere i rapporti di forza all'interno della maggioranza governativa. E non ne vuole sapere di aiutare gli "amici" 5Stelle.

"I 5Stelle hanno pessimi sondaggi" fanno notare in Transatlantico leghisti di lungo corso" molto al di sotto del risultato del 4 Marzo e più che Di Battista per risollevarsi in vista delle prossime elezioni europee utilizzeranno il Reddito di Cittadinanza da erogare poco prima del voto, esattamente come Matteo Renzi fece con gli 80 euro". Con la differenza che in quel caso erano pochi spiccioli mentre oggi parliamo di 780 euro, spiega Dagospia.