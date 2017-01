"Renato indicato dal fratello"; la Raggi sapeva

Virginia Raggi sapeva che a suggerire il nome di Renato Marra come capo del dipartimento Turismo era stato il fratello Raffaele scrive il Fatto. Lo testimonia una email agli atti dell' inchiesta.

La mail è stata inviata poco dopo la nomina di Renato Marra dall'assessore Adriano Meloni al fratello più potente, Raffaele Marra (ora in carcere per corruzione), e per conoscenza al sindaco Raggi. Meloni nella mail ringrazia Raffaele e il sindaco per avergli segnalato Renato Marra e fa presente di avere apprezzato le sue qualità e di essere pienamente d' accordo sul fatto che sia lui la persona giusta per quel posto.