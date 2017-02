Renzi, 'no' al voto subito si alle 'mani libere'

Come la metti la metti per Renzi e il Pd è sempre più caos. Al termine di un'altra giornata caotica all'interno del Pd (tutti contro tutti, non comanda piu nessuno) quello che emerge è che se Renzi cede sul voto subito accordando il voto alla scadenza naturale della legislatura chiede in cambio di avere 'mani libere' nei confronti del governo Gentiloni. Un modo per 'pungolarlo' e stimolarlo, di certo, anche perché Matteo avrà il problema di cosa fare da qui all'anno prossimo in quanto capo del Pd. Ma è un 'pungolo' che non piace per niente al suo stesso partito che preferirebbe un chiaro giuramento di fedeltà al governo, anziché 'mani libere'.