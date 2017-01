Renzi accelera sul voto e potrebbe non correre da premier; spunta Delrio

Chiacchierando con i suoi, dopo il discorso, il segretario si lascia sfuggire una notizia: «Non ho talmente voglia di rivincita che sto pensando che anche in caso di vittoria potrei rinunciare ad andare a Palazzo Chigi».

Già, secondo Renzi alla guida del governo potrebbero invece andare Graziano Delrio o Paolo Gentiloni, riporta il corriere della sera: «In questo caso io mi ritaglierei il ruolo di king maker per fare la campagna elettorale e le liste».

Già, le liste, con quei cento nomi bloccati che permettono al segretario di «rinnovare il partito». Probabile che qualcuno gli chieda di scegliere i candidati a un posto sicuro con le primarie, però il leader non sembra affatto intenzionato a percorrere questa strada. Ma in questo caso quanti seggi blindati potrebbero andare alla minoranza? Ieri al Palacongressi circolava una cifra: dieci (alla Camera, ovviamente).