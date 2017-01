Renzi accerchiato; dopo Prodi e Grasso rispunta Letta

Enrico Letta batte un colpo, tra l' Italia e l' Europa. L' ex premier si è tenuto a lungo lontano dalle cronache e dalle polemiche, ma tra poche settimane tornerà in libreria con un saggio (uscirà a metà marzo), in vista dei 60 anni dei Trattati di Roma. Già il titolo - Contro venti e maree. Idee sull' Europa che verrà - rivela le direttrici del progetto, con cui Letta marca con forza la distanza dal governo di Renzi e dai suoi turbolenti rapporti con i vertici comunitario, scrive il corriere della sera.