Renzi addio! Il Pd lo molla, vuole Orlando

A ridosso della direzione pd la maggioranza mette all' angolo il segretario. L' avvertimento in tandem di Dario Franceschini e Andrea Orlando a Matteo Renzi è di questo tenore: non è affatto detto che anche nel caso si vada a elezioni anticipate, il candidato premier sia il segretario, scrive il Corriere della sera. L' alternativa per la guida del partito potrebbe essere lo stesso Guardasigilli. Il caveat lanciato al segretario è molto chiaro: se Renzi non abbozza e non concorda la linea con i big del partito, la maggioranza interna si può ribaltare facilmente e nel Pd può nascere un' alternativa alla sua segreteria. Alternativa che ha già un nome e cognome: Andrea Orlando.