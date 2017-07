Renzi annulla intervista a Radio Anch'io: meglio evitare polemica con governo

Era atteso stamattina alle 8,30 per un'intervista a Radio Anch'io ma alla fine ha deciso di annullare la sua partecipazione. "Meglio evitare polemiche contro il governo Gentiloni", spiegano i renziani alludendo alla reazione dell'ex premier davanti allo 'schiaffo' all'Italia su Fincantieri e dopo il protagonismo della Francia in Libia.

D'altra parte, ricordano i suoi, la postura dell'Italia in Europa e la difesa dell'interesse nazionale sono stati un must di Renzi a Palazzo Chigi e "anche il suo libro - evidenziano i renziani - e' in gran parte centrato sulla necessita' di un protagonismo in Europa" e rispetto agli atteggiamenti dei singoli partner europei.

Resta solo da capire dei molti incontri che il toscano ha avuto nei suoi mille giorni di governo con il raider francese Bollorè. Incontri certamente fruttuosi per le scalata di Bollorè a Telecom e poi a Mediaset. Ma ora ovviamente, Matteo Renzi preferisce evitare spiegazioni trincerandosi dietro improbabili 'posture' dell'Italia in Europa; posture peraltro meramente mediatiche e strumentali unicamente ad un referedum costituzionale poi malamente perso.