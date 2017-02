Renzi blocca le privatizzazioni; se ne vuole occupare lui

Ormai è il mantra renziano; niente privatizzazioni e tasse. Lo ha capito benissimo anche a Padoan presente alla direzione Pd. Quello che è certo è che a quanto apprende Affaritaliani soprattutto sulle privatizzazioni non si toccherà palla fintantoché Matteo Renzi non vorrà ovvero quando sarà tornato a Palazzo Chigi. Per lui saranno un'ottima pedina di scambio, un ottimo modo di fare relazioni internazionali. D'altra parte non è un mistero per nessuno che il toscano ambisca a relazione di alto livello e le privatizzazioni cosa sono se non un modo per trattare con tutti quelli che contano nel business internazionale?