Renzi, Carrai e i 'big data': te la do io l'America

E come te sbagli, direbbero a Roma; ma quale patriottismo, ma quali 'energie alternative' e 'vita su Marte', 'ossigenare il cervello' e altri frasi fatte stile 'american way of life' de noantri.

Un viaggio "politico", ha detto l'ex Premier in un colloquio con "La Stampa" e negli Usa l'ex premier e segretario cerca "di ossigenare il cervello" nella convinzione che "la risposta al populismo potrebbe stare nella crescita favorita dall'innovazione". Sarà.

Matteo Renzi è in America col fidato Carrai anche e soprattutto per interessarsi di' big data', settore importantissimo e vitale per l'amico di sempre (le sue aziende operano proprio in questo settore); ma i big data si utilizzano moltissimo anche in politica; ad esempio possono aiutare a vincere le elezioni, piuttosto che le primarie. Perché i big data possono servire anche a questo elaborando miriade di informazioni in tempi brevissimi.

Tana per chicco, dunque?

Rimane il mistero sul perché non lo abbia detto esplicitamente anziché parlare solo di Tesla, Apple e così via. Semplice dimenticanza o la notizia doveva rimanere riservata?