Renzi&Cav: voto a giugno e proporzionale corretto

«Siamo ancora al buio. Bisogna attendere la sentenza della Consulta, poi vedremo cosa si potrà fare con Berlusconi per garantirci le elezioni a giugno». Matteo Renzi, in attesa del 24 gennaio quando i giudici costituzionali cambieranno i connotati all' Italicum, rimane in stand-by. Solo una cosa è certa: la sua determinazione a smetterla «di galleggiare» e ad andare al voto anticipato entro sei mesi, scrive il Messaggero. Possibilmente in un election-day con oltre mille Comuni.

Anche a costo di dover tornare a trattare con Silvio Berlusconi.

Più che un nuovo patto del Nazareno, Renzi con il Cavaliere ha in mente un uno scambio: ottenere sponda per andare alle elezioni a giugno, offrendo al leader di Forza Italia un sistema elettorale «non sgradito». E tra questi non c' è di certo il Mattarellum (75% maggioritario e 25% proporzionale), il meccanismo di voto finora cavalcato dal segretario del Pd.

Per Renzi è dunque inevitabile, anche se doloroso, l' approdo al proporzionale.