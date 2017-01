Renzi, che fare? Elezioni a giugno? A meno che l’Europa...

Renzi ha fretta, e dal suo punto di vista non ha turni i torti. Nella stanza dei bottoni (se poi vinci le elezioni) si sta decisamente meglio soprattutto se i problemi aumentano col passare dei giorni.

Anche perché Matteo ha due ostacoli di non poco conto se dovesse andare al voto l'anno prossimo: il congresso del Pd, dove potrebbe andare in grossissima difficoltà se non addirittura fare la fine del tacchino e poi la prossima finanziaria di fine anno che, visti i conti del paese, non sarà certo il massimo per presentarsi poche settimana dopo al voto. Quindi che c'è di meglio se non sparigliare i giochi e votare prima, cioè a giugno? Già, purché l'Europa non arrivi a rompere le uova nel paniere. Perché se Bruxelles chiedesse a marzo una manovra straordinaria per aggiustare i conti del paese anche l'opzione elezioni anticipate per matteuccio nostro andrebbe a farsi benedire...



DjK

