Se Renzi vuole davvero andare al voto come dice, vada in direzione del Pd e chieda di andare al voto... Faccia cadere il governo Gentiloni come ha già fatto con Letta. Se non lo fa non è il segretario del Pd, ma è il segretario di se stesso". Lo ha detto all’Adnkronos Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, damolti considerato candidato premier in pectore dei 5 Stelle.