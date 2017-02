Renzi, dimissioni o grande bluff? La seconda che hai detto

La sensazione è che i messaggi arrivati in questi giorni ai vari interlocutori dal segretario siano stati diversi, e a volte contrastanti. Tesi probabilmente più a spiazzare e spaventare i vari capibastone del Pd che a concordare con loro una linea, scrive il Giornale.

Così, non è detto che la conclusione tratta dall'alto dirigente Pd (annuncio di dimissioni in Direzione e avvio immediato del congresso) sia quella vera. E che non sia invece un' arma di pressione per ottenere l' altro obiettivo: le elezioni anticipate. Perchè, dice un esponente della minoranza, "dopo aver combattuto per tre anni contro i 'gufi' ora è lui il primo gufo anti-governo".