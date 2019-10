Renzi: Fake news complotto con Obama contro Trump, denuncio Papadopoulos

"Da qualche settimana viene rilanciata sui social una nuova fake news contro di me. Ma stavolta si varcano i confini nazionali: vengo accusato di aver partecipato a un complotto internazionale ordito da Obama contro Trump. Ho scoperto a mie spese che non si deve mai sottovalutare la portata delle bufale. E avendo diverse testate rilanciato questa fake news ho deciso di procedere per vie legali: il tempo del buonismo è finito". Lo scrive su Facebook il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi. "La prima persona contro la quale agisco in giudizio è il signor George Papadopoulos che si definisce 'ex collaboratore del presidente Trump' - continua - che stamattina ha rilasciato dichiarazioni false e gravemente lesive della mia reputazione sul giornale 'La Verità'. Chi sbaglia, paga. Chi diffama, pure. Ci vediamo in tribunale", conclude.