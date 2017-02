Renzi giura vendetta anche ai mediatori Orlando e Franceschini

Il 'caratteraccio' del toscano lo conoscono tutti a maggior ragione all'interno del partito. Nel giglio magico hanno fatto la lista dei buoni e dei cattivi, di chi ricandideranno e chi no. E ne avranno anche per chi rimarrà nel Pd dopo essersi speso per uscire o anche solo per meditare. Già perché a quanto apprende Affaritaliani Matteo non farà prigionieri e sul suo personalissimo taccuino avrebbe cerchiato in nero anche i ministri Orlando e Franceschini. Il motivo? Essersi spesi in mediazioni con la minoranza.