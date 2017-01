http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/renzi-in--conclave--a-firenze-con-due-fidatissimi-consulenti-per-il-nuovo-pd-459900.html



Resta a Firenze il centro di gravità permanente di Renzi. L' ex premier, lontano da occhi e bocche indiscrete, ha preparato la sua ripartenza da uno storico palazzo in borgo Pinti. Qui ha allestito un ufficio operativo, dove fa incontri con i fedelissimi (e non solo) e studia la road map verso le urne, scrive il corriere della sera.