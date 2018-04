Renzi: “Governo con il M5S? Una gigantesca presa in giro”

«Un governo Pd M5S sarebbe una gigantescapresa in giro agli elettori». Lui domani andrà a ripeterlo in tv, a «Che tempo che fa» da Fabio Fazio, scrive la Stampa. Ieri, ospite da Lilli Gruber a «Otto e mezzo», è andato il presidente Matteo Orfinia sostenere il no a qualsiasi accordo, al grido di «Salvini e Di Maio sono la stessa cosa».