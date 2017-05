Legge elettorale: Renzi, Grillo e quel sistema alla 'francese'

Baraldi

Dal doppio gioco al doppio turno, ultima tentazione di Renzi. Ora che ha stravinto le primarie del Pd, cerca nuove risposte al quizzone elettorale. La prima domanda sembra quasi una «bischerata»: chi è l' avversario da battere? Renzi ha scelto, ma la risposta in verità era obbligata, sembrano averla già data in questi mesi gli italiani: il Movimento di Beppe Grillo. Solo che batterlo ora è un' impresa, così l' ex premier toscano proverebbe a giocare d' astuzia. Il suo sogno è andare a votare il prima possibile, ma il Quirinale senza una correzione allo strabismo elettorale di Camera e Senato non darà mai il via libera, scrive il Giornale.