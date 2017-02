Renzi ha paura di perdere! Contro Orlando!

I sondaggi in possesso delle stesso Renzi lo danno perdende contro l'attuale ministro della giustizia Orlando. Ecco perché sposetti vuole 'vendere' il patrimonio del Pd all'attuale ministro della giustizia. Sarebbe l'unico in grado di battere Matteo per la guida del partito. E Matteo lo sa bene a quanto si dice ad Affaritaliani. Tanto che risulterebbe anche da sondaggi in suo possesso. Orlando potrebbe vincere nelle votazioni tra gli iscritti. Il che non impedirebbe a Renzi di vincere npoi elle votazioni aperte a tutti gli elettori. Ma sarebbe comunque un anatra zoppa.