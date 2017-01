Renzi ha rottamato L’Unità

Ma perché l'intervista del "ritorno" non l'ha rilasciata al suo giornale, al giornale del Pd anziché a Repubblica? Anche questo si diceva, non con un certo disappunto, nei giorni scorsi tra i giornalisti del giornale diretto da Staino mentre la situazione continua a non essere delle migliori e si avvicina inesorabile la scadenza del 1 febbraio; la chiusura del giornale appare sempre più probabile. Renzi non parla e ai più, all'interno della redazione, appare avere preso definitivamente le distanze. Il fiorentino non ama mettere la faccia sulle sconfitte e quando il gioco si fa duro...preferisce defilarsi, si fa notare. D'altra parte, anche se informalmente ha fatto dire che avrebbe fatto qualcosa purché fossero cessate le dure polemiche nei suoi confronti, proprio nell'ormai famosa intervista a Repubblica sembrava prendere le distanze dal giornale del suo partito con poche e lapidarie parole: non è colpa del segretario Pd se il giornale vende poco. Come a dire, che volete da me?