Renzi e i 'caminetti'; ma cos'è il giglio magico se non l'ennesimo comignolo?

"Personalmente ho giurato a me stesso che non saro' mai il leader di qualche caminetto, messo li' da un accordo tra correnti: si vince prendendo i voti, non mettendo i veti". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Per settimane intere gli amici della minoranza mi hanno chiesto di anticipare il congresso, con petizioni online e raccolte firme, arrivando persino al punto di minacciare ’le carte bollate’. Quando finalmente abbiamo accolto questa proposta - sottolinea Renzi - ci e’ stata fatta una richiesta inaccettabile: si sarebbe evitata la scissione se solo io avessi rinunciato a candidarmi".