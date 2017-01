Renzi, i renziani e quella sentenza già scritta

Raccontano che i piddini di più stretta osservanza renziana siano sconfortati, "il 24 la Consulta troverà il modo migliore per non farci andare a votare e noi, che non stiamo più nella stanza dei bottoni, non potremo farci nulla". Ma tant'è, questo è il sentiment che circola dalle parti del Nazareno. Le ipotesi al tappeto sono molte. Resterà il ballottaggio? La Consulta lo toglierà? Oppure abolirà i capilista? Ma di una cosa sono sicurissimi dalla parti di Renzi; la Consulta troverà il modo migliore per farci votare il più tardi possibile. D'altra parte, se la sentenza è già scritta da un pezzo come fonti autorevoli sostengono, perché non è stata pubblicata subito? E torniamo al "sentiment" di cui sopra...

DjK

*È uno dei principali analisti e consulenti italiani. Attento a tutto ciò che accade nel mondo. Esperto di fatti politici ed economici