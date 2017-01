Renzi in 'conclave' a Firenze con due fidatissimi consulenti per il nuovo Pd

Come un allievo a scuola che ripassa per superare l'esame di riparazione così Matteo Renzi è chiuso a Firenze con due fidatissimi consulenti per studiare un nuovo programma per il suo ritorno alla politica attiva, leggasi dirigere sul serio il Pd, cosa che il toscano sostanzialmente non ha mai fatto anche se formalmente è da molto tempo segretario Pd.

Ai due consulenti avrebbe confidato di volersi rilanciare in grande all'interno del contenitore PD (questa ipotesi getterebbe nello sconforto i Verdiniani di Ala-SC che sognano di far parte di un grande centro sotto l'ala protettrice di Matteo Renzi ma fuori dall'area Dem) sottolinenando come sarebbe rimasto deluso dal comportamento degli italiani al referendum. Non l'avrebbero capito, dice.

Tra l'altro, sempre in questi giorni, Matteo Renzi sta svolgendo diversi incontri con imprenditori presso l'hotel Four Season di Firenze.