Renzi inaugura la politica degli 'spot': voglio stare tra la gente

Il leader in questa fase punta soprattutto sulla «campagna d' ascolto». Ieri ha dato un anticipo di quello che intende fare in questi mesi, di qui alle elezioni anticipate, se ci saranno. Infatti, anche se Renzi fa mostra di non scalpitare per averle, l' obiettivo resta sempre quello, scrive il corriere della sera.

Dunque è di ieri il suo blitz a Napoli e, soprattutto, la visita a Scampia, «lontano dai flash e dalle polemiche». «Gli altri - ha spiegato ai collaboratori - stanno a Roma, in Transatlantico, io no, voglio capire cosa vuole l' Italia, voglio stare tra la gente».

Scomparire (lo ha fatto per lungo tempo), per poi apparire all'improvviso, senza uno stuolo di giornalisti al seguito. Una nuova tattica, che qualcuno nel Pd ha definito alla Young Pope, il giovane papa di Sorrentino che non apparendo in pubblico creava l' attesa e l'evento.