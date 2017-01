Matteo Renzi continua a ragionare sulle elezioni a giugno. Non prevede «un piano B», almeno al momento, e sta lavorando sulle consultazioni.

Anche su quelle comunali. E infatti sta già vagliando le candidature. Per Genova, una delle città più importanti chiamate al voto, è forte l' ipotesi di far scendere in campo Roberta Pinotti, scrive il Corriere della sera.