Renzi inventa le 'dimissioni-non dimissioni'

A quanto apprende Affaritaliani, nelle ultime ore il 'nostro' ne starebbe pensando un'altra delle sue; dimettersi ma rimanere al 'potere' come segretario dimissionario fino al congresso per il disbrigo degli affari correnti. Certo, se così fosse per la minoranza sarebbe fin troppo facile gridare al 'golpe' o alla 'gazebata'. Ecco perché Matteo, quella parolina magica 'dimissioni' ieri non l'ha mai pronunciata. Sa benissimo che se si dimette per davvero rischia di non riacciuffare mai più l'amata poltrona.