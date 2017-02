Renzi irritato da Napolitano

A quanto si apprende, dalle parti del giglio magico sarebbero infuriati, e non poco, col presidente emerito. A loro dire starebbe addirittura 'tramando' contro Renzi & company e si sarebbe fatto sponsor della soluzione 'Orlando' per il PD: ovvero via Renzi e l'attuale ministro della Giustizia segretario del partito. Matteo Renzi guarda da sempre tutti con estremo sospetto ma stavolta pare che la faccenda sia molto più seria e sembra che il Presidente emerito si sia lasciato andare in giudizi non proprio lusinghieri sull'ex premier e suo ex pupillo. E oltretutto, si dice che Renzi ne abbia seguito i consigli, subito dopo la sconfitta del 4 dicembre; trovandosi poi in un vicolo cieco.