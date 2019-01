Renzi, la "bomba" delle Iene. Volano gli insulti

Le Iene tornano da Tiziano Renzi e il papà dell’ex premier perde le staffe. "Abbiamo portato da Tiziano Renzi un suo ex lavoratore nigeriano, Omogui Evans, che deve ancora ricevere 90mila euro - si legge sul sito nell’anticipazione sul servizio di Filippo Roma che andrà in onda questa sera - Era stato proprio lui a dirci che avrebbe risposto dei debiti della Arturo srl. Ma di fronte al ragazzo, papà Renzi si è lasciato andare agli insulti: ’Ci vediamo in tribunale! Faccia di m.... Ma stai zitto, faccia di m....’".