Renzi e la Canossa del referendum autonomista. Ah quel 4 dicembre...

E ti pareva che Matteo Renzi non metteva bocca nei referendum di Maroni e Zaia? Perché dalle parti del giglio magico potrebbero creare non poco imbarazzo anzi, seppur sottotraccia, lo stanno già creando. A quanto apprende Affaritaliani l'imbarazzo riguarderebbe il dover giustificare una 'devolution' (che a Renzi tutto sommato piace o comunque non dispiace) a pochi mesi di distanza dal referendum costituzionale che voleva l'esatto contrario: centralizzare il più possibile. E questo sta già creando più di qualche mal di pancia tra i renziani mentre Salvini già se la ride sotto i baffi: per Renzi e il Pd votare Si al referendum autonomista sarà peggio che andare a Canossa.