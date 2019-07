Renzi massacra Salvini: intervista clamorosa al giornale dei Vescovi

"Per stare in piedi questo governo ha solo una strada davanti: rimangiarsi le promesse elettorali. Alla fine la Flat tax sara' solo un modo diverso di chiamare gli 80 euro, i soldi promessi da Di Maio per la famiglia sono andati per assumere i navigator, l'Italia che doveva cambiare tutto in Europa e' isolata e non conta piu' niente". Lo dice l'ex premier Matteo Renzi, in una intervista ad Eugenio Fatigante di Avvenire. "Ma loro resteranno in piedi - prosegue -.O meglio: a sedere. Perche' dalle poltrone non si alzano. Quando vanno al governo i populisti diventano piu' aggrappati alle poltrone dei politici della prima Repubblica". "Alcuni esponenti del Pd - aggiunge pure - hanno invitato a pensare a un dialogo col M5s sulla base di non meglio precisati valori. Io mi chiedo: ma quali sono questi valori condivisibili? La democrazia diretta? Loro hanno una visione antiscientifica e anti-democratica. Sono l'opposto della democrazia". "Il consenso - spiega anche - viene e va, se lo lasci dire da uno come me che ha conosciuto vittorie e sconfitte sonore. Di Maio e' passato dal 33 al 17% in dodici mesi. Salvini ha gia' raggiunto il massimo e rischia di dimezzare i propri voti con ancora maggiore rapidita'". "Non mi preoccupano le polemiche di giornata - sottolinea quindi -, ma il clima nel Paese. Alla fine questi stanno seminando odio, zizzania, rancore. Pagheremo per anni il clima di barbarie che i messaggi di Salvini suscitano nel Paese".