Renzi non ha capito perché ha perso e il Cav è già pronto al neo-Nazareno

Inutile girarci intorno. I giornali di ieri, domenica 15 gennaio, raccontano una storia che ad alcuni appariva già chiara da alcuni mesi, e ad altri lo diverrà nelle prossime settimane.

E, per chi conosce come vengano confezionati i giornaloni-mainstream italiani, difficilmente potrà apparire una coincidenza il fatto che lo stesso giorno siano uscite due “intervistone gemelle” a Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, rispettivamente su Repubblica e Corriere.

Renzi vorrebbe far intravvedere l’ombra di un’autocritica, ma l’esercizio non è nelle sue corde. Ricorda quel tale che, pregato di ammettere un suo difetto, dice: “Sono troppo buono”. E infatti Renzi mica dice di non aver capito il Paese, di aver sbagliato priorità per tre anni: no, ci spiega che bastava “più cuore”.

Dall’altra parte Berlusconi va addirittura oltre, ed esplicita il messaggio: se nessuno vince le prossime elezioni (e come fa qualcuno a vincere se si approva un sistema proporzionale?), allora bisognerà trovare un’intesa. Insomma, Nazareno forever.

La sensazione è che entrambi sbaglino clamorosamente i loro calcoli. Questa idea dei due (ex) partitoni che si uniscono a difesa dello status quo, per salvare il salvabile (partitico e aziendale), potrà solo restringere il loro perimetro elettorale, e regalare altro campo, altro terreno, a un grillismo che andrebbe invece attaccato, mentre rivela tutta la sua inconsistenza, tra problemi in Europa e drammi con il congiuntivo.

E la cosa è particolarmente dolorosa sul lato del centrodestra, dove gli elettori astenuti e da recuperare – con altra linea: primarie, rinnovamento, un nuovo slancio liberale – sarebbero tantissimi. Una semina diversa la tenteremo noi, con Raffaele Fitto e la Convenzione Blu, il 28 gennaio prossimo. Stay tuned…

Daniele Capezzone

Deputato Conservatori e Riformisti

d.capezzone@gmail.com

@capezzone