Renzi non piace più (nemmeno ai servizi). De-renzizzazione degli apparati

Mai lasciare la poltrona e lo sanno bene i politici italiani. Lo avrebbe fatto anche Matteo Renzi non fosse stato per quegli annunci a ripetizione di lasciare qualora avesse perso il referendum. Ma gli annunci li fece quando ancora pensava di vincere facile, come piace a lui. Poi tutto è cambiato.

Ed ora, anche nei servizi, la sua grande passione, il vento sta cambiando. Eh già perché a quanto apprende Affaritaliani nei giorni scorsi ci sono state nomine importanti al Dis e all'Aise (sicurezza esterna). Ma in entrambi i casi sono state scelte persone molto vicine al Colle. In altri tempi, invece, non c'è ne sarebbe stato per nessuno...