Renzi ora batte cassa: fuori dal partito i parlamentari morosi

Il segretario del Pd batte cassa per finanziare la propaganda renziana. L' ex presidente del Consiglio Matteo Renzi mette in mora i parlamentari per rivitalizzare le casse del partito. All'orizzonte c' è da affrontare una campagna per il rilancio (un tour per l' Italia) dell' immagine dell' ex capo del governo; Renzi chiede, dunque, un aiuto economico a deputati e senatori per sostenere le spese,scrive il Giornale.