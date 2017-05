Renzi? Per i 5 Stelle è l'avversario ideale

"Il segretario è già bruciato. I toni soft di Gentiloni sono insidiosi per noi". Di Maio vorrebbe un duello tv, anchormen sondati: "Ma lui farà melina". Un mese fa, scrive la Stampa, a un cronista in Transatlantico la deputata Carla Ruocco, dell' ex direttorio M5S, confidò la proprie preoccupazioni per quelle che sembravano ancora primarie Pd dall' esito incerto: «Se dovesse vincere Michele Emiliano per noi 5 Stelle sarebbe un problema. Perché sarebbe l'avversario più insidioso».

Gentiloni, per il linguaggio politico del M5S, è più spiazzante. Meno propenso alla spettacolarizzazione, il premier non cede ai modi di Grillo e dei 5 Stelle, al filtro mediatico di una lotta che rimbalza con botta e risposta continui dai social network ai salotti tv, senza mai rifiatare.

Così facendo, continua la Stampa, Gentiloni riesce a ottenere un risultato: fa parlare poco di sé i grillini ed evita la loro cassa di risonanza. I 5 Stelle ammettono che avrebbero avuto le stesse difficoltà se a prevalere come segretario del Pd fosse stato Andrea Orlando, e forse anche Michele Emiliano, seppure quest' ultimo ama corteggiarli per - come sostiene lui stesso - neutralizzarli.

In una seduzione reciproca, invece, Renzi e i 5 Stelle si cercano, si buttano nel conflitto l' un contro l' altro armati. Poco avvezzo a confronti tv con altri politici e a un contesto di domande più scomode, Luigi Di Maio vorrebbe invece avere un faccia a faccia con Renzi.